スバル最新「“4WD”ステーションワゴン」がスゴイ！ 全長4.7m×全幅1.8mの“ちょうどいいボディ”＆専用の「内外装デザイン」採用！ “STI”ロゴやブラック仕立てがカッコイイ特別な「レヴォーグ」って？

内外装の魅力を高めた特別モデル

スバルが2025年3月に発表した、ステーションワゴン「レヴォーグ」の特別仕様車「V-SPORT」と「STI Sport R-Black Limited」。

どちらもレヴォーグの魅力をさらに高めたモデルとして注目を集めています。

STIロゴがカッコいい！

【画像】超カッコいい！ これがスバル最新「“4WD”ステーションワゴン」です！（30枚以上）

レヴォーグは、スバルが2014年から販売しているステーションワゴンです。2020年には現行の2代目モデルが登場し、2023年には派生モデル「レヴォーグ レイバック」も追加されました。いまやスバルを代表する人気モデルのひとつとなっています。

ボディサイズは全長4755mm×全幅1795mm×全高1500mm。ステーションワゴンとしては比較的コンパクトで、使い勝手や取り回しの良さが魅力です。

エクステリアは「ヘキサゴングリル」を採用した力強いデザインで、ラグジュアリーさとスポーティさを兼ね備えています。

搭載エンジンは、1.8リッター水平対向4気筒 直噴DOHCターボと、2.4リッター水平対向4気筒 直噴DOHCターボの2種類。

最高出力は前者が177psで、トランスミッションはリニアトロニックCVT。後者は275psで、スバル・パフォーマンストランスミッションとの組み合わせとなり、駆動方式は全車AWDを採用しています。

2025年3月に追加されたV-SPORTとSTI Sport R-Black Limitedは、いずれも1.8リッターエンジン搭載モデルをベースとする特別仕様車です。

V-SPORTは、1.8リッターエンジン搭載の「Smart Edition EX」をベースに、エクステリアとインテリアに専用加飾を施し、より上質でスポーティな仕上がりとなっています。

エクステリアでは、ドアミラーとルーフアンテナをブラック塗装仕様に変更。さらに、リアの「LEVORG」「SYMMETRICAL AWD」エンブレムもラスターブラック仕上げとすることで、精悍な印象を演出しています。また、フルLEDハイ＆ロービームランプにはブラックベゼルが採用されています。

インテリアは、レッドステッチ入りのウルトラスエードシートを装備。ステアリングホイール、シフトブーツ、インパネトリム、ドアトリムにもレッドステッチが施され、高級感が一段とアップしています。

一方のSTI Sport R-Black Limitedは、「STI Sport EX」をベースに開発されたモデルで、“日常の扱いやすさの中に、スポーティな走りへの期待感をさらに掻き立てるモデル”として仕上げられています。

エクステリアはV-SPORTと同様に、ルーフアンテナやドアミラーなどをブラック塗装の専用パーツに変更。インテリアもレッドステッチ入りの特別仕様となっています。

さらに、V-SPORTとの違いとして、フロントシートにSTIロゴ入りRECAROシートを採用している点や、運転席に8ウェイパワーシートを装備している点が挙げられます。

価格（消費税込み）はV-SPORTが368万5000円、STI Sport R-Black Limitedが468万6000円。

より上質でスポーティなレヴォーグを求める人にぴったりのモデルといえるでしょう。