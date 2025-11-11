【フォーミダブル（μ兵装）】 受注期間：11月11日～2026年1月7日 2026年12月 発売予定 価格：32,000円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「フォーミダブル（μ兵装）」を2026年12月に発売する。受注期間は2026年1月7日まで。価格は32,000円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」に登場する「フォーミダブル（μ兵装）」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

両側に大きく広がるツインテールは舞うような躍動感を演出しており、衣装は多層構造のスカートデザインを忠実に再現し、異なるシワの表現によって、柔らかな布地と軽やかなシフォンの質感を細かく造形しているほか、内側のスカートには透明素材を使用し、薄布のような繊細で透き通る印象に仕上げている。

彩色では、シャドウによってスカートの立体感を際立たせ、部分的に特別塗装を施すことで輝き感を再現。台座はステージをイメージし、スポットライトを浴びたような光と影のコントラストを再現している。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約230mm

(C) Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。