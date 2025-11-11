【対人トラブル】注意されたら「攻撃された」と感じて泣いてしまう…“普通”に悩む発達障害の“誤解”を描いた一冊【著者に聞く】
【漫画】本編を読む
「はかりの上に物を置かないでね」基本的なことを注意されただけなのに「攻撃的な言葉を言われた」「責められた」と感じてしまい、泣いてしまう。ちょっと注意しただけなのに泣かれてしまい、相手はびっくり！春野あめ(@AmeHaruno)さんの「発達障害が理解されにくいワケを自分で考えてみた」の「case.04 ちょっとした言葉を攻撃と感じる」をXに投稿すると大きな反響があった。今回は本書を紹介するとともに、発達障害である自分と向き合い特性を理解する難しさについて春野さんにインタビューした。
本作の「発達障害が理解されにくいワケを自分で考えてみた」は、春野さんが実際に経験した対人トラブルをもとに、自身の思考や行動を丁寧に振り返り発達障害の当事者からの目線で描いている。たとえば、仕事中に「適当にほかのことやってて」と言われた際、曖昧な指示をどう受け止めていいかわからず、結果として注意されてしまうエピソード。また、「はかりの上に置かないで！」と注意された一言を「攻撃された」と感じて泣いてしまった出来事など、発達特性ゆえに起きる誤解をリアルに描いている。
春野さんは発達障害の診断を受けてから、特性を理解し、二次障害と向き合えるようになるまでに8年を要したという。「なぜ自分はそう行動してしまうのか」「どうすればトラブルを防げるのか」を考え抜いた経験が、本書の核となっていて、監修には臨床心理士の中島美鈴さんが参加し、各章で専門的なコラムも掲載されている。
本作を描くきっかけは、編集者からの提案だったそうだ。「当事者は理解を得にくく、そこから二次障害や人間関係のトラブルが起きる。その思考を知りたい」と言われ、春野さんは「自分が周りの人たちを振り回した経験を包み隠さずに描くことは勇気がいりましたが、『発達障害についてもっと詳しく描きたい』『いろんな人に知ってほしい』という気持ちがあったので、引き受けることにしました」と執筆を決意した理由を明かしてくれた。
幼い頃から人間関係に悩み、周囲とのすれ違いに苦しんできた春野さん。「なんでできないの？」と責められても、自分でも理由がわからない--そんな苦しみの中で日々を過ごしていたという。そんな春野さんが描いた本作を是非読んで欲しい。
取材協力：春野あめ(@AmeHaruno)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。