日向坂46河田陽菜、金村美玖から「こらっ！」 見た瞬間にかわいく怒られた写真集のシーン明かす
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11日、都内で行われた2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）発売記念記者会見に登場した。
【写真】キュート！頬に指を当ててポーズする日向坂46・河田陽菜
発売日を迎え、「きょうまでおひさま（日向坂46のファン）の皆さんから『楽しみだよ』とたくさん言っていただいていたので、皆さんに観ていただくのが楽しみでうれしい気持ちでいっぱいです」とにっこり。
メンバーからの反響について聞かれると、「デンマークって水着でのピクニック文化があるんですけど、結構衝撃じゃないですか。金村美玖と一緒に写真集を見ていたときに、そのページを見た瞬間に『こらっ！』ってかわいく怒られました（笑）」と明かす。
後輩メンバーからもいろんな感想をもらったといい「平尾（帆夏）は一日に同じカットのことを3回言ってくれて（笑）。パンを食べているカットが出ていたと思うんですけど、そのカットが出たときはいろんなメンバーから声をかけてくれました」と喜んでいた。
自身のお気に入りカットはウインクしているショットを挙げ「アイドル時代にウインクすることがなかったので、初ウインクと言っても過言じゃないくらい貴重なショットなんじゃないかなと思います！」と声を弾ませる。カメラ目線でウインクを求められると、「眉毛が上がっちゃって難しいです（笑）」と言いつつもノリノリでウインクを決めていた。
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
