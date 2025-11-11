ソフトバンクから戦力外通告を受けた茺口遥大投手（30）が11日、今季限りで現役引退することを表明した。同日、みずほペイペイドームでトレーニングを行っていた上茶谷大河投手（29）は驚きの表情を浮かべた。

茺口と上茶谷はともに昨季までDeNAに所属し、昨オフにはメキシコ・ウインターリーグに参加した。期間中に上茶谷は現役ドラフト、茺口はトレードでソフトバンクに移籍が決定。運命の糸に引き寄せられるように今季も同じチームのユニホームに袖を通した。

この日、上茶谷はトレーニング中で茺口の引退報道にも触れていなかったようだ。上茶谷は「マジっすか？ ほんまっすか？ 明日、（一緒に）ご飯行くんですけど」と驚いた。

DeNA、メキシコ、ソフトバンクでともに戦った左腕については「めっちゃ男らしいというか、先輩らしい先輩だった。1年目から面倒を見てもらっていましたし、昨年も一緒に練習をして、同じタイミングでホークスに来た。『一緒に頑張っていこう』と言ってきた。まだできるなと思っていたので寂しいですね」と話した。