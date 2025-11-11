¡Ö¹õ°æ¥ß¥µ¡×¡ÖÄç»Ò¡×¤Çà¥Û¥é¡¼¤Î½÷²¦á¤Ë¡Ä2»ù¤ÎÊì¡¦48ºÐ½÷Í¥à¶²ÉÝáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Öº£¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÎî´¶¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¶Ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò´Ñ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿À®¥Û¥é¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿48ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤¬¤¹¤´¤¯¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊý¤Ç³Ú¤·¤¯¤ªÏÃ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²ÈÅÄ¤µ¤óÆÈ¼«¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Æ¥Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î²ÈÅÄÁñ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Îº´ÇìÆüºÚ»Ò¡£
¡¡º´Çì¤Ï²ÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö¡ÚÉÔ»×µÄ²øÃÌ¡Û¥Û¥é¡¼½÷²¦¡¦º´ÇìÆüºÚ»Ò¤Î¡Ø¥ê¥¢¥ë¤Ëµ¯¤¤¿¶²ÉÝÂÎ¸³¡Ù£³Áª¡×¤ÎÆ°²è¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¶²ÉÝÂÎ¸³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Öº£¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö1ÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢£²£²ºÐ¤È£²3ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¥Û¥é¡¼¤Î½÷²¦¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤ÊÆüºÚ»Ò¤µ¤ó¡×¡ÖÎî´¶¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¶Ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò´Ñ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Çì¤Ï94Ç¯¤Ë16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£97Ç¯¤Ë±Ç²è¡ÖEKO EKO AZARAK ¥¨¥³¥¨¥³¥¢¥¶¥é¥¯¡×¤Ç¥À¡¼¥¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¹õ°æ¥ß¥µ¡¢98Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¤é¤»¤ó¡×¤ÎÄç»ÒÌò¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Óà¥Û¥é¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥óá¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï02Ç¯¤Ë¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î±üÂç²ð¤µ¤ó¤È·ëº§¡£2¿Í¤ÎÌ¼¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬13Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹½÷¤Ï½÷Í¥¤ÎÀ®³¤²Ö²»¡£