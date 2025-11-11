マイルCS（23日、京都芝1600メートル）に向けてJRA競馬学校（千葉県白井市）で調整中の英国馬ドックランズ（牡5＝H・ユースタス、父マッサート）が11日、馬場入りした。

ダートコースでダク1200メートル、1F37秒程度のキャンター1200メートルのメニュー。入念に体を動かした。

マイケル・ヴォキンズ厩務員は「体調面については良好で疲れもなく、カイバもいつも通り食べています」と報告。「いろいろな国に行っているため、すぐに慣れました。調教についてはダクを1周、キャンターを1周と左回りで2周、走りました。英国にいる時と同じような内容ですよ」と順調さをアピールした。

自国の厩舎から34時間程度の輸送を経て9日に来日。来週末に照準を合わせている。

6月17日、英国王室が主催するロイヤルアスコット開催のクイーンアンS（アスコット芝直線1600メートル）でG1初制覇。その後もサセックスS5着からジャックルマロワ賞4着、10月18日の前走クイーンエリザベスS4着とマイルG1で堅実に走り続けている。

マイルCSは過去10頭（延べ12頭）の外国調教馬が出走。フランス調教馬サプレザ（牝、父サーム）が09、11年と3着に入った。