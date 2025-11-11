À¯ÉÜ½õÀ®¶â¤Î¿½ÀÁ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿Python¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ºâÃÄ¤Ø¤Î´óÉÕ¶â¤¬µÞÁý
¼õµë¾ò·ï¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ø¤Î½õÀ®¶â¿½ÀÁ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿Python¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ºâÃÄ(PSF)¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î´óÉÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
PSF Gets a Donor Surge After Rejecting Anti-DEI Federal Grant - The New Stack
https://thenewstack.io/psf-gets-a-donor-surge-after-rejecting-anti-dei-federal-grant/
PSF¤Ï2025Ç¯1·î¡¢Ï¢Ë®µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©²Ê³ØºâÃÄ¤Ë¤è¤ë½õÀ®¶â¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¹¤Ìç¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¼õµëÂÐ¾Ý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö´ü´ÖÃæ¤ÏDEI(Â¿ÍÍÀ¡¦¸øÊ¿À¡¦ÊñÀÝÀ)¿ä¿Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤»¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢PSF¤Ï¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¡¦Python¤ò¿ä¿Ê¡¦ÊÝ¸î¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Python¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤Ç¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤¬²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖDEI¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¿½ÀÁ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Python¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ºâÃÄ¤¬2²¯±ßÄ¶¤ÎÀ¯ÉÜ½õÀ®¶â¥×¥í¥°¥é¥à¿½ÀÁ¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢¡ÖDEI¡×¤¬¸¶°ø¤« - GIGAZINE
PSF¤ÎÉû»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤¥ê¡¼»á¤ÏReddit¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°Ê³°¤Î³èÆ°¤Þ¤Ç»Ø¼¨¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Âà¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢½õÀ®¶â¤ò¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿PSF¤Î·èÄê¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢´óÉÕ¿½¤·¹þ¤ß¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬°ì»þÅª¤Ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥¯¥ì¥¤¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿½ÀÁ¼è¤ê²¼¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿ÅöÆü¤À¤±¤Ç300·ï¤â¤Î¿·µ¬¤Î´óÉÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥Ö¡¦¥Ë¥³¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎThe New Stack¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯´Ö99¥É¥ë(Ìó1Ëü5300±ß)¤Î²ñÈñ¤ò»ÙÊ§¤¦²ñ°÷295¿Í¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ò´Þ¤á¤Æ15Ëü7000¥É¥ë(Ìó2420Ëü±ß)¤Î»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿½õÀ®¶â¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç150Ëü¥É¥ë(Ìó2²¯2800Ëü±ß)¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ì¥¤¥ê¡¼»á¤Ï¡ÖºâÀ¯ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é»Ù±ç¤ÎÆ°¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Î»Ù±ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢PSF¤Ïº£¸å¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î½õÀ®¶â¤ä´ë¶È¤ÎÍøÍÑ¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¼ý±×¸»¡¢¸Ä¿Í´óÉÕ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³È½¼¤Ê¤É¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Î³ÈÂç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ë¥³¥ë¥½¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Python¤äPyPI¤ÎÍøÍÑ¤¬Ãå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÆÃ¤ËPython¤¬AIÊ¬Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢PSF¤Î»ñ¶â¤Ï¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ý±×¸»³ÈÂç¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
