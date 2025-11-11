米大リーグのＧＭ会議は１１日（日本時間１２日）から３日間、米国ネバダ州ラスベガスで開催される。集合日の１０日（同１１日）は３０球団のＧＭなど首脳陣、代理人ら関係者が現地入り。ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（ヤクルト）、岡本和真内野手（巨人）、今井達也投手（西武）の日本人３選手らが注目される。守備位置がかぶる「左打ちの村上」ＶＳ「右打ちの岡本」が参戦した内野手市場は、２人の大手代理人が二分しながら、市場をリードする構図がみえてきた。

２人の日本人内野手を顧客に抱える２大エージェントが、内野手ＦＡ市場を支配する。村上の代理人は、ヤンキース時代の巨人・田中将大投手の代理人を務めた「エクセル・スポーツ・マネージメント社（ＥＳＭ）」のケーシー・クロース氏。一方、岡本の代理人は「ボラス・コーポレーション」のスコット・ボラス氏。業界を代表する２人のらつ腕代理人のクライアントを俯瞰（ふかん）すると、内野市場の戦略が浮き彫りになってきた。

クロース代理人と契約する今ＦＡの注目選手は、ＤＨのシュワバー（フィリーズ）、外野兼ＤＨのタッカー（カブス）。村上も含め、共通するのは、３人とも左打ちであることだ。一方、ボラス代理人のクライアントは、一塁手のアロンソ（メッツ）、三塁手のスアレス（マリナーズ）がいる。岡本を含め、共通項は右打ち。つまり、ＥＳＭ側が手持ちのカードに「左打ち３枚」を持っているのに対し、ボラス側は「右打ち３枚」で交渉に臨む。

村上＆岡本は「三塁、一塁、ＤＨ」の補強を目指す球団のターゲットとして被るが、打線の左右のバランスという観点から考察すると、左打ち、右打ちのどちらがフィットするか、優先順位は変動する。両代理人はそれぞれの球団のニーズに特化した戦略を練ることが可能だ。ＮＰＢを代表する左右の長距離砲を、いかに売り込むか。代理人対決も注目される。