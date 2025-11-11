【かぶの葉まで使う節約レシピ】生クリームいらずで簡単『かぶときのこのグラタン』

今の時期に出回るかぶは、甘みが増してぐっとおいしい。

そんなかぶを主役にしたグラタンは、こくがありつつ、やさしい味わい。葉まで使えば彩りもよく、見た目も華やか。きのことソーセージのうまみを重ねた、あっつあつの一皿を召しあがれ♪

『かぶときのこのグラタン』のレシピ

材料（2人分）

かぶ……2個（約280g）

マッシュルーム……1パック（約100g）

ウインナソーセージ……4本

ピザ用チーズ……50g

牛乳……1と1/2カップ

バター……20g

小麦粉……大さじ3

塩……小さじ1/3

作り方

（1）かぶは葉と身を切り分ける。身はよく洗い、皮つきのまま2cm角に切る。葉は長さ3cmに切る。マッシュルームは石づきを切り、縦半分に切る。ソーセージは斜めに3等分に切る。

（2）フライパンにバターを入れて中火で熱し、（1）を入れて3分ほど炒め、小麦粉をふり入れてさらに炒める。粉っぽさがなくなったら牛乳を少しずつ加えてそのつど混ぜ、全体にとろみがついたら塩を加えて混ぜ、火を止める。

（3）耐熱の器に（2）を広げ入れ、ピザ用チーズを散らす。オーブントースター（1000W）で、チーズが溶けて焼き色がつくまで5分ほど焼く。

寒い季節にほお張るグラタンは、やっぱりひときわ幸せ。旬のかぶをたっぷり使って、お腹もこころも満たしてくださいね。

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）