【かぶの葉まで使う節約レシピ】生クリームいらずで簡単『かぶときのこのグラタン』
今の時期に出回るかぶは、甘みが増してぐっとおいしい。
そんなかぶを主役にしたグラタンは、こくがありつつ、やさしい味わい。葉まで使えば彩りもよく、見た目も華やか。きのことソーセージのうまみを重ねた、あっつあつの一皿を召しあがれ♪
『かぶときのこのグラタン』のレシピ
材料（2人分）
かぶ……2個（約280g）
マッシュルーム……1パック（約100g）
ウインナソーセージ……4本
ピザ用チーズ……50g
牛乳……1と1/2カップ
バター……20g
小麦粉……大さじ3
塩……小さじ1/3
作り方
（1）かぶは葉と身を切り分ける。身はよく洗い、皮つきのまま2cm角に切る。葉は長さ3cmに切る。マッシュルームは石づきを切り、縦半分に切る。ソーセージは斜めに3等分に切る。
（2）フライパンにバターを入れて中火で熱し、（1）を入れて3分ほど炒め、小麦粉をふり入れてさらに炒める。粉っぽさがなくなったら牛乳を少しずつ加えてそのつど混ぜ、全体にとろみがついたら塩を加えて混ぜ、火を止める。
（3）耐熱の器に（2）を広げ入れ、ピザ用チーズを散らす。オーブントースター（1000W）で、チーズが溶けて焼き色がつくまで5分ほど焼く。
寒い季節にほお張るグラタンは、やっぱりひときわ幸せ。旬のかぶをたっぷり使って、お腹もこころも満たしてくださいね。