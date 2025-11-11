大阪のスーパー玉出「玉出ワールド全開」の店登場 堺の御陵店リニューアル＆「今後も順次、他店舗の改装を予定」【目玉商品】
スーパー玉出（運営：株式会社フライフィッシュ、本社：大阪市西成区）は、堺市の「スーパー玉出 御陵店」を11月15日にリニューアルオープンする。地域一の安さと生鮮強化を両立し、「玉出ワールド全開」の店になるとアピールしている。
【画像】「スーパー玉出 御陵店」リニューアルチラシ＆目玉商品
御陵店は、信太山店に続く2店舗目のリニューアルオープン。「地域の人々との関係を深め、毎日の暮らしに寄り添うスーパー」をコンセプトに全面改装。時代や生活スタイルの変化に対応した快適な売場づくりとともに、老朽化していた設備・機器を最新のものに更新した。
「今後も順次、他店舗の改装を予定しており、さらなるサービス向上と地域密着型店舗の展開を進めてまいります」とする。
■各部門の見どころ
青果コーナー 目玉商品
・白菜 2分の1 105円（税込）
・大根 1本 105円（税込）
・白ネギ 1束 105円（税込）
・えのき茸 1パック 84円（税込）
惣菜コーナー 目玉商品
・昭和のオカンのから揚げ 100グラム 127円（税込）
・大阪きつねうどん 1パック 311円（税込）
・大盛りフライドポテト 1パック 105円（税込）
・ジャンボ白身魚フライ 1パック 127円（税込）
鮮魚コーナー 目玉商品
・ズワイガニ棒ポーション 1パック 400グラム 3218円（税込）
・ボイルタコ 100グラム 149円（税込）
寿司コーナー 目玉商品
・お寿司盛り合わせ 1パック 419円（税込）
・海鮮巻 1パック 488円（税込）
・特選にぎり 1パック 732円（税込）
精肉コーナー 目玉商品
・A4・A5等級の国産黒毛和牛、霜降りスライス・赤身霜降り焼肉が、100グラム 429円（税込）
・玉出ミックスホルモン 100グラム 108円（税込）
■リニューアルオープン記念イベント
第１弾：11月15〜17日
第２弾：11月18〜20日
第３弾：11月21〜24日
第４弾：11月25〜27日
■スーパー玉出 御陵店 店長よりごあいさつ
この度かねてより準備しておりましたスーパー玉出御陵前店がリニューアルオープンする運びとなりました。今後とも地域の方々がお買い物しやすい親しみやすく楽しくお買い物できるようスタッフ一同努力してまいります。ご多用中誠に恐縮ではございますがご近所お誘いあわせの上、ご来店賜りますようお願い申し上げます。
