女性3人組ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんが11日、一般男性と結婚したことを報告しました。

【映像】「Perfume」あ〜ちゃんの結婚報告に祝福の声

この日に更新したInstagramで、「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と、お相手の男性が自身のファンであることを明かしています。

さらに自身をハッシュタグで表現した際「Perfume」「歌手」などの他に「お母さん」「ママ」「子供」「baby」も、自身を表す言葉になると思っているそうです。

あ〜ちゃんの結婚報告にタレントの渡辺直美が「あーちゃん、ご結婚おめでとう」とコメントしたほか、「末永くお幸せに」「ファンとしてもうれしい限りです」「ほんのちょっとだがビビったぞっ！！」など、ています。

「Perfume」は9月21日、デビュー20周年・結成25周年を迎えた2025年をもって活動休止すると発表しました。9月22〜23日には東京ドームで活動休止前最後の単独公演を開催しました。（『ABEMA NEWS』より）