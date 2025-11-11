【ベレン＝西原寛人、鬼頭朋子】国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）が１０日、ブラジル北部のベレンで開幕し、各国は本格的な交渉に入った。

国連は開幕に合わせ、パリ協定の加盟国・地域が提出した２０３５年までの温室効果ガス排出削減目標の集計を更新。３５年の削減量は１９年比で１２％減となり、協定の目標達成に必要な同６０％減を大幅に下回った。

開会式では、ブラジルのルラ・ダシルバ大統領が「対策を加速する必要がある」と呼びかけた。さらに、「彼らは科学的証拠だけでなく多国間主義の進展も拒否する。否定論者にもう一度敗北を与える時が来た」と、パリ協定離脱を表明した米国のトランプ大統領を暗に批判した。条約締約国のうち、参加の申し出がなかったのは米国やミャンマーなど計４か国だった。

協定では産業革命前からの気温上昇幅を１・５度以内に抑える目標を掲げており、達成のためには、３５年の世界全体の温室効果ガスを１９年比で６０％削減する必要があるとされる。削減目標は協定加盟１９５か国・地域のうち、９日時点で１１３か国・地域が提出したという。

この日の会議ではほかに、温暖化の被害軽減策について各国の達成度を評価する共通指標の策定など、交渉議題が決まった。