キャンペーン：LUMIX S5II／S9／G9PROIIで「年末・年始キャンペーン」 最大2万円を還元 交換レンズも対象
キャンペーン：LUMIX S5II／S9／G9PROIIで「年末・年始キャンペーン」 最大2万円を還元 交換レンズも対象
パナソニック株式会社は、「LUMIX 年末・年始キャンペーン」を11月14日（金）から開始する。「LUMIX S5II」「LUMIX S9」「LUMIX G9PROII」などが対象。交換レンズもキャンペーンの対象になっている。
購入・応募することで、5,000円～2万円のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。シリーズごとにカメラボディおよびレンズキットは1台まで、交換レンズは3本まで応募できる。
「LUMIX S5IIX」「LUMIX S5II」「LUMIX S9」「LUMIX G9PROII」のボディおよび各レンズキット、一部の交換レンズが対象。ただし「LUMIX S9 Kキット」（LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S付属）、「LUMIX S9N-N」（チタンゴールド）は対象外となる。 LUMIX Sシリーズの対象製品 LUMIX Gシリーズの対象製品
キャンペーン期間
2025年11月14日（金）～2026年1月12日（月）
応募締切
2026年2月1日（日）消印有効
2万円キャッシュバック LUMIX S5IIX Kキット（LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6付属） LUMIX S5IIX Wキット（LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6、LUMIX S 50mm F1.8付属） LUMIX S5II Hキット（LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.付属） LUMIX S9 Hキット（LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S.付属） LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. LUMIX G9PROII Lキット（LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S付属） LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH. LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH. LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.
1万5,000円キャッシュバック LUMIX S5IIX LUMIX S5II Kキット（LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6付属） LUMIX S5II LUMIX S9 Nキット（LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3付属） LUMIX S9 Wキット（LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3、LUMIX S 50mm F1.8付属） LUMIX G9PROII LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm / F4.0-6.3 II ASPH. / POWER O.I.S.
1万円キャッシュバック LUMIX S9 LUMIX S PRO 16-35mm F4 LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S. LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S. LUMIX S 100mm F2.8 MACRO LUMIX S 24-60mm F2.8 LUMIX S 18mm F1.8 LUMIX S 24mm F1.8 LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. LEICA DG VARIO-ELMARIT 35-100mm / F2.8 / POWER O.I.S. LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH.
5,000円キャッシュバック LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 LUMIX S 35mm F1.8 LUMIX S 85mm F1.8 LUMIX S 26mm F8