日向坂46河田陽菜、卒業したら「服をテイクオフしたい（笑）」 自身の回答に思わず照れ笑い
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11日、都内で行われた2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）発売記念記者会見に登場した。
【全身ショット】見惚れてしまう…フワフワなワンピース姿の日向坂46・河田陽菜
発売日を迎え、「きょうまでおひさま（日向坂46のファン）の皆さんから『楽しみだよ』とたくさん言っていただいていたので、皆さんに観ていただくのが楽しみでうれしい気持ちでいっぱいです」とにっこり。
タイトルにちなみ、「テイクオフしたいこと」を問われると「家にある服をテイクオフ…家から出発させたい（笑）。ちょっとよくわかんないんですけど（笑）」と自身の回答に思わず照れ笑い。
「服が本当に捨てられなくて。後輩にもあげたいなという気持ちがあるんですけど、みんなの好みもあんまり分からないので持っていくのも勇気がいりますし…。でも捨てるのももったいないので、卒業したら服をたくさんテイクオフしたいなと思います」と語った。
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
