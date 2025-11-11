俳優の仲代達矢さんが11日、亡くなったことがわかりました。92歳でした。人生を振り返ります。

仲代さんは19歳の時、俳優座付属養成所に4期生として入所。『ハムレット』や『四谷怪談』など、数多くの舞台に出演したほか、映画では、黒澤明監督の『用心棒』『影武者』『乱』などに出演しました。また、成瀬巳喜男さん、岡本喜八さん、市川崑さん、五社英雄さんなど、日本を代表する名監督の作品にも多数出演。舞台と映画を軸にキャリアを重ね、さらにテレビドラマでは大河ドラマ『新・平家物語』や『大地の子』が代表作でした。

一方、私生活では1957年、当時、俳優座の俳優・宮崎恭子さんと結婚しました。

そして1975年、仲代さんは俳優を育成する『無名塾』を亡き妻・恭子さん（1996年に亡くなった、俳優・脚本家・演出家）と共に設立。次代を担う俳優を数多く育て、過去には俳優の役所広司さんも所属していました。

時代劇から現代劇まで、様々なジャンルの芝居を、舞台や映画で演じてきた仲代さん。2007年、文化功労者。勲四等旭日小綬章、川喜多賞、朝日賞など多数受章。2015年には文化勲章を受章しました。

仲代さんは今年5月、名誉館長を務める石川・能登演劇堂の舞台で主役として20公演を務めていました。