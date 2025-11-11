リアルピース・こぺ「150万課金して鼻フル整形」手術後の痛々しい姿＆別人級ビジュ公開
【モデルプレス＝2025/11/11】5人組グループ・リアルピースのこぺが11月9日、自身のInstagramを更新。鼻を整形したことを明かし、整形後の写真を公開した。
◆リアルピース・こぺ、鼻整形告白
こぺは「アクシデント起きました 150万課金して鼻フル整形した 自分が39歳アイドルって言うの忘れたわ」とコメント。鼻をガーゼとテープで覆った顔と、整形後の鼻筋がよくわかる横顔のビジュアルを公開した。
◆リアルピース・こぺの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「無事終わってよかった」「痛々しい姿で心配」「まさに別人級」「すごく綺麗」「横顔が麗しい」「150万すごすぎる」などと反響が寄せられている。
リアルピースは、“何もない状況からすべてを作り上げ、歌って踊るYouTuber”として誕生。キャッチフレーズは“元気の押し売りアイドル”。2021年4月11日にデビューライブを開催し、現在はYouTubeの登録者数135万人以上。SNSで話題のしなこが店長を務める原宿のタピオカ店「ベビタピトーキョー原宿店（ベビタピ）」の店員としても注目を集める。（modelpress編集部）
