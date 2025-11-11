元尼神インター・誠子、大人ボブの激変ショットに反響「メロイ」「似合ってます 可愛いです」
元尼神インターの誠子が10日にインスタグラムを更新。髪をボブにしたオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】ファン称賛の美しい横顔も披露
12月から全国5か所を巡るライブツアーがスタートする誠子。そんな彼女が「新しいヘアでライブツアーがんばる‼︎冬の大人ボブ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、髪をボブにした彼女のキュートな微笑みや美しい横顔も収められている。
彼女の投稿にファンからは「メロイ」「似合ってます 可愛いです」「横顔の誠子さんの鼻筋美しすぎません？」などの声が集まっている。
尼神インターは2024年3月末を持って解散。誠子はフリーに、元相方の渚は吉本興業に所属中。誠子は日々インスタグラムで、美味しそうな手作り料理や日常の様子を投稿している。
引用：「誠子」インスタグラム（@seiko_1204）
