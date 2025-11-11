藤井貴彦アナ、日テレの後輩・菅谷大介アナ訃報に目潤ませコメント 櫻井翔は「当時驚いて感動した」共演回顧
【モデルプレス＝2025/11/11】嵐の櫻井翔とフリーアナウンサーの藤井貴彦が10日、日本テレビ系「news zero」（月曜〜木曜：23時00分〜23時59分／金曜：23時30分〜24時30分）に出演。同月8日、消化管からの出血により亡くなった同局系アナウンサーの菅谷大介さんを悼んだ。
【写真】菅谷大介アナ、2週間前には笑顔で実況 最期のインスタ投稿
櫻井は「20年ほど前に、嵐の深夜番組で一緒にエアギターというのをやったんですね。一切、手を抜かず全力で一緒にふざけてくれる姿に当時驚いて感動したのを覚えています」と菅谷さんとの思い出を振り返り、「去年、朝の番組で久々にご一緒したときにですね『翔くん、久しぶり。エアギター懐かしいね』なんて話をしたのが本当に昨日のことのようです」と回顧。さらに、「声色はもちろんですけども、壁なく柔らかく微笑んでくれる表情というのがすぐに思い出されます。今日の知らせというのは本当にびっくりしましたし、寂しいですね」と語っていた。
藤井アナは、櫻井が話した菅谷さんの思い出に触れ、「ふざけるのが得意じゃなくても一生懸命頑張る真面目な後輩でした」と口に。続けて「優しくて声が良くて、気を使うやつで、褒められることに慣れていなくて、少し褒めただけじゃ信用してくれなくて、結局人の3倍褒めさせられて。最後は本人、はにかみながら『嬉しいです』って言う可愛いところもありました」と力を込めて伝えた。さらに、「何より仕事が丁寧で、心から信頼できるやつでした。まだこの辺りにいそうです。今褒めているんですけど、信じてもらえるでしょうか。もう少し菅谷のことを思い出して、沢山の感謝を伝えようと思います。どうぞ安らかに」と目を潤ませながら、しのんでいた。
菅谷さんは、1997年に日本テレビに入社し、「日テレNEWS NNN」をはじめとしたニュース、情報系番組のほか、箱根駅伝などのスポーツ中継、バラエティー番組でも活躍。2022年8月にはすい臓がんを公表。手術を受けて闘病中であることを明かし、番組やSNSを通してその経験を発信していた。2025年11月8日午後1時6分に亡くなったことを同月10日に日本テレビが発表している。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】菅谷大介アナ、2週間前には笑顔で実況 最期のインスタ投稿
◆櫻井翔、菅谷大介さん悼む
櫻井は「20年ほど前に、嵐の深夜番組で一緒にエアギターというのをやったんですね。一切、手を抜かず全力で一緒にふざけてくれる姿に当時驚いて感動したのを覚えています」と菅谷さんとの思い出を振り返り、「去年、朝の番組で久々にご一緒したときにですね『翔くん、久しぶり。エアギター懐かしいね』なんて話をしたのが本当に昨日のことのようです」と回顧。さらに、「声色はもちろんですけども、壁なく柔らかく微笑んでくれる表情というのがすぐに思い出されます。今日の知らせというのは本当にびっくりしましたし、寂しいですね」と語っていた。
◆藤井貴彦アナ「心から信頼できるやつでした」
藤井アナは、櫻井が話した菅谷さんの思い出に触れ、「ふざけるのが得意じゃなくても一生懸命頑張る真面目な後輩でした」と口に。続けて「優しくて声が良くて、気を使うやつで、褒められることに慣れていなくて、少し褒めただけじゃ信用してくれなくて、結局人の3倍褒めさせられて。最後は本人、はにかみながら『嬉しいです』って言う可愛いところもありました」と力を込めて伝えた。さらに、「何より仕事が丁寧で、心から信頼できるやつでした。まだこの辺りにいそうです。今褒めているんですけど、信じてもらえるでしょうか。もう少し菅谷のことを思い出して、沢山の感謝を伝えようと思います。どうぞ安らかに」と目を潤ませながら、しのんでいた。
菅谷さんは、1997年に日本テレビに入社し、「日テレNEWS NNN」をはじめとしたニュース、情報系番組のほか、箱根駅伝などのスポーツ中継、バラエティー番組でも活躍。2022年8月にはすい臓がんを公表。手術を受けて闘病中であることを明かし、番組やSNSを通してその経験を発信していた。2025年11月8日午後1時6分に亡くなったことを同月10日に日本テレビが発表している。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】