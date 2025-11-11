米国スターバックスとサントリー食品インターナショナル（東京都港区）がショート缶コーヒー「スターバックス MY COFFEE TIME」シリーズのブラックとカフェラテをリニューアルし、11月11日から順次切り替え発売します。

2024年に発売された同シリーズは、1杯のコーヒーを通し、まるでお気に入りのカフェにいるかのような心地よい“自分時間”の演出を楽しませてくれるのがコンセプト。

ブラックは、日本のスターバックス「Ready To Drink（RTD）」 用に厳選した高地産のアラビカ豆を使用し、苦みや渋みは抑え、香り豊かなブラックコーヒーを意識。香ばしく広がる香りと、深いりならではの奥深い余韻をゆっくり楽しめる味わいにリニューアルしました。

カフェラテは、スターバックスならではの深煎りコーヒーの香ばしさやコクと、ミルクを絶妙なバランスでブレンドし、ミルクの豊かなコクがしっかりと感じられる、より満足感のあるラテに改良されました。

また、パッケージも刷新。ブラックは、黒を基調に力強い印象がありつつも、落ち着きのあるブラウンカラーの窓のイラストを配し、リラックス感と香ばしいブラックコーヒーの香りを表現。カフェラテは、ブランドカラーの緑を基調に、白い半楕円形の窓のデザインで、ミルクのまろやかさとクリーミーな質感を伝え、優しく親しみやすい印象のデザインに仕上げています。

希望小売価格は155円（税抜き）です。

また、500人にオリジナルブランケットが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも行われます。