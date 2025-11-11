“リルリンリン”グッズ登場！ 限定アイテムでホリデー気分を盛り上げる 『ディズニー・クリスマス』開幕
東京ディズニーランド（TDL）と東京ディズニーシー（TDS）では、11日から12月25日までスペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』を開催している。期間中は、両パークをはじめ、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでもクリスマス限定のプログラムを展開し、東京ディズニーリゾート全体でホリデーシーズンを盛り上げている。
【写真全92枚】ホリデー気分を盛り上げる！『ディズニー・クリスマス』スペシャルグッズ
両パークでは、この時期だけのスペシャルグッズが多数登場。新たな色の衣装をまとったクリスマスの妖精“リルリンリン”グッズや、ミッキーマウスと仲間たちがパークをクリスマスらしく彩る様子をデザインしたアイテムなど、バラエティ豊かなラインナップがそろう。さらに、赤と緑の衣装を身に着けたミッキーたちのぬいぐるみバッジも登場し、コレクション心をくすぐる内容となっている。
園内もクリスマスムード一色に。TDLのワールドバザール中央には、高さ約15メートルのクリスマスツリーが登場。あたたかな光に包まれたツリーを中心に、“リルリンリン”をモチーフにしたオーナメントやガーランド、リースなど、心躍る装飾がゲストを出迎えている。
【写真全92枚】ホリデー気分を盛り上げる！『ディズニー・クリスマス』スペシャルグッズ
両パークでは、この時期だけのスペシャルグッズが多数登場。新たな色の衣装をまとったクリスマスの妖精“リルリンリン”グッズや、ミッキーマウスと仲間たちがパークをクリスマスらしく彩る様子をデザインしたアイテムなど、バラエティ豊かなラインナップがそろう。さらに、赤と緑の衣装を身に着けたミッキーたちのぬいぐるみバッジも登場し、コレクション心をくすぐる内容となっている。
園内もクリスマスムード一色に。TDLのワールドバザール中央には、高さ約15メートルのクリスマスツリーが登場。あたたかな光に包まれたツリーを中心に、“リルリンリン”をモチーフにしたオーナメントやガーランド、リースなど、心躍る装飾がゲストを出迎えている。