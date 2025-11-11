ディズニープラス公式 YouTube チャンネルにて、ホリデーシーズンにあわせて、スペシャル短編『いちばん最高なクリスマス』を配信開始。

2024年に続き、アカデミー賞受賞監督のタイカ・ワイティティ氏による、少女と落書き“ドゥードル”の友情と、クリスマスの奇跡をノスタルジックに描いた心温まる物語です。

ディズニースペシャル短編『いちばん最高なクリスマス』

配信：ディズニープラス公式YouTubeチャンネルにて配信中

アカデミー賞受賞監督のタイカ・ワイティティ氏（『ジョジョ・ラビット』、『マイティー・ソー バトルロイヤル』）が手掛けたスペシャル短編『いちばん最高なクリスマス』をディズニープラス公式YouTubeチャンネルにて初配信。

タイカ・ワイティティ氏は

この物語を“ディズニーらしい”ものにしているのは、舞台がこどもの世界であるという点です。

こどもとその新しい親友が、一緒に複雑な世界を冒険し、友情と想像力という力だけで乗り越えていく──それがこの物語なんです。

とコメントされています。

『いちばん最高なクリスマス』ストーリー

クリスマスの朝、プレゼントの箱から飛び出したのは、少女がほしいものリストに描き添えた落書きにそっくりな “ドゥードル”でした。

2人はすぐに仲良くなり、公園で遊んだりプールに行ったり、どこへ行くにも一緒で仲良く暮らします。

しかし少女が口を描き忘れてしまったために、 “ドゥードル”はみんなと同じようにおしゃべりしたり歌ったりすることができないことに、一人悲しい気持ちになってしまいます。

そんな “ドゥードル”の思いを知った少女が、次の年のクリスマスにサンタさんに頼んだプレゼントとは・・・？

ディズニーでは、2025年もホリデーシーズンにはディズニーの新作映画が劇場公開を控えています。

2025年12月5日 (金) には、ディズニー・アニメーション・スタジオの大ヒット映画『ズートピア』待望の続編となる『ズートピア 2』が、

12月19日（金）には『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が公開予定です。

“最高の贈り物”をテーマにした、ディズニーならではのこの季節にぴったりでぬくもりに満ちた物語。

ディズニープラス スペシャル短編『いちばん最高なクリスマス』は、ディズニープラス公式YouTubeチャンネルにて配信中です☆

