ダノンジャパンは、100倍胃酸に強く（同社従来品比。第三者機関において胃の環境を模した実験器具を用いて、BE80菌と同社のブルガリカス菌との胃液殺菌力に対する生存比較試験の結果）、生きて腸まで届くBE80菌を配合した「ダノン ビオ」ブランドの季節限定品である「世界旅行」シリーズ第4弾として、“冬の北欧”をテーマにした「5種のベリーミックス」と、“冬のベルギー”をテーマにした「焼きリンゴ＆バニラ」を期間限定で同時発売する。

「5種のベリーミックス」は、5種類のベリーの甘酸っぱさと渋味が調和した豊かで奥行きのある風味が特長。一方、「焼きリンゴ＆バニラ」は、リンゴの甘酸っぱさとカラメルのほろ苦さが調和した、大人のデザートを思わせる豊かで洗練された風味を楽しめる。11月17日から、全国のスーパーマーケット向けに出荷を開始する。

「ダノン ビオ」は、2月から季節限定品の新コンセプト「世界旅行」シリーズを展開している。同シリーズは、旬のフルーツのおいしさと季節感に加えて、旅行気分も味わえる、季節限定のフルーツヨーグルト。

第1弾は“春のフランス”をテーマにした「いちご＆フランボワーズ」、第2弾は“ハワイアンサマー”をテーマにした「パイナップル＆マンゴー」、第3弾は、“穏やかで落ち着いた日本の秋”をテーマにした「和梨と紅ふじりんご」と、“実り豊かで華やかなイタリアの収穫の秋”をテーマにした「マスカット＆アップル」を同時発売し、多くの消費者から好評を得てきた。

そして第4弾では、“冬の北欧”をテーマにした「5種のベリーミックス」と、“冬のベルギー”をテーマにした「焼きリンゴ＆バニラ」を同時発売する。

今後も、季節感とマッチする魅力的な国や地域、そしてフルーツを選定し、世界各国を旅しているかのような気分を味わえる「世界旅行」シリーズを季節ごとに展開していく考え。​



「ダノン ビオ ヨーグルト 5種のベリーミックス」



「ダノン ビオ ヨーグルト 5種のベリーミックス」は、冬の北欧をイメージした。「5種のベリーミックス」は、ストロベリー、クランベリー、ブルーベリー、カシス、ラズベリーの5種類のベリーをブレンドし、全体の味わいのバランスを丁寧に仕上げた。ひと口目から華やかに広がるベリーの香りと甘酸っぱさに続き、あえて残したフルーツの皮や種のほのかな渋みが重なり合い、北欧の厳しい冬を思わせる奥行きのある風味を感じられる。クリーミーでなめらかな「ダノン ビオ」の食感が果実の味わいを引き立て、ひと口ごとに異なる表情を楽しめる。

パッケージには、雪に包まれた北欧の森やトナカイ、雪の結晶をあしらい、寒冷な北欧の自然の美しさと神秘的な雰囲気を表現した。まるで北欧の幻想的な冬を旅しているような気分を味わえる、季節限定の特別なフレーバーとなっている。



「ダノン ビオ ヨーグルト 焼きリンゴ＆バニラ」

「ダノン ビオ ヨーグルト 焼きリンゴ＆バニラ」は、今までの「ダノン ビオ」にはなかった、甘酸っぱいデザートをイメージした。ひと口目から広がるヨーグルトのほのかな酸味とともに、シャキッとした果肉を噛むたびに爽やかな酸味とジューシーなリンゴの甘みがあふれ、デザートのような贅沢感を楽しめる。最後には、カラメルのほろ苦さがバニラのやさしい甘さを引き立て、大人のデザートを思わせる深みのある余韻が残る。

パッケージには、賑やかなベルギーの冬の街並みと雪の結晶が描かれ、暖かみのある雰囲気を表現した。甘酸っぱさとほろ苦さが調和した、この冬だけの特別な季節限定フレーバーとなっている。

「ダノン ビオ」は、毎日簡単に、自然に、効率的に続けられる自分らしい「腸活」を提案するブランドとして、100倍胃酸に強く、生きて腸まで届くBE80菌を全製品に配合している。BE80菌は、ダノン独自の高生存ビフィズス菌。ヨーグルトの菌の多くは胃酸に負けてしまい、生きて腸まで届きづらいという課題がある中、「ダノン ビオ」は菌の強さで挑む。BE80菌は、同社従来品に対して約100倍高い胃酸耐性を持ち、胃酸に負けず、生きて腸まで届いて、善玉菌をより増やす（2週間摂取試験で腸内のビフィズス菌の割合が、同社従来品比で1.8倍＜Pharmacometrics74（5／6）99−106（2008）＞）ことができる。

「ダノン ビオ」は、乳を乳酸菌で発酵させただけの、ヨーグルト本来の風味を活かし、厳選した素材本来のおいしさを届けしている。クリーミーな舌触りや、酸味が少なくマイルドな味わいによって、毎日おいしくヨーグルト習慣を続けることができる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月17日（月）

ダノンジャパン＝https://www.danone.co.jp