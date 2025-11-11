11月11日 予約受付開始 2026年5月 発売予定 【BRICKROID エヴァンゲリオン初号機】 価格：1,800円 【BRICKROID エヴァンゲリオン第13号機】 価格：1,800円 【BRICKROID エヴァンゲリオン新2号機α】 価格：2,200円

グッドスマイルカンパニーは、「メカスマ」ブランドの新シリーズ「BRICKROID」第1弾の予約受付を11月11日から開始した。2026年5月に発売予定。

今回予約受付を開始した製品は「エヴァンゲリオン初号機」（1,800円）、「エヴァンゲリオン第13号機」（1,800円）、「エヴァンゲリオン新2号機α」（2,200円）の3種。全高約5センチの「カッコ楽しいロボットトイ」をテーマとしたコレクションロボットシリーズだという。

足裏には直径5mmの凸ジョイントに取り付けられる接続穴があり、同寸法のブロック玩具にも取り付けられる。また首、腕、脚が可動し、並び立ちや対決シーンなどを再現して楽しめる。シリーズでは同一のデザインフォーマットで様々なロボット作品からシリーズを展開する。

(C)永井豪／ダイナミック企画

(C)カラー

(C)光プロダクション