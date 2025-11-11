日向坂46河田陽菜、卒業までにやり残したこと「メンバー全員とハグしたい！」 卒業後の夢も明かす
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11日、都内で行われた2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）発売記念記者会見に登場。19日に開催される卒業セレモニーをもってグループを卒業する河田が、日向坂46で“やり残したこと”を語った。
【写真】激カワ！あどけない表情でウインクする日向坂46・河田陽菜
きょう発売日を迎え、「きょうまでおひさま（日向坂46のファン）の皆さんから『楽しみだよ』とたくさん言っていただいていたので、皆さんに観ていただくのが楽しみでうれしい気持ちでいっぱいです」とにっこり。「めくるたびに色んな笑顔があって。飾らない笑顔というか、かわいく見せようというのがあんまりない笑顔だったので、デンマークの旅が改めて楽しかったなと思い出しました」と撮影を振り返った。
『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」東京公演』の初日となる19日に自身の卒業セレモニーを開催する河田。『テイクオフ』というタイトルもグループから飛び立つという意味合いも込められている。
卒業の実感について聞かれると「つい最近までは実感が湧いていなかったんですけど、ファンの方から感謝の言葉をいただくとどんどん実感がわいてきて。先日、皆さんと直接お会いできる機会が最後だったんですけど、そこで感謝の言葉をいただいて、涙をこらえるのが必死なくらい、心にグッと来てしまう瞬間がたくさんありました。改めていろんな方に感謝だなと思いました」と振り返った。
卒業後にしたいことは「旅行にたくさん行きたい」といい、「あとはランニングを始めたくて。ランニングウェアもかわいいの買って、マラソン大会に出場するのが夢です」と声を弾ませる。
そして、残りの期間でこれだけはやっておきたいことを聞かれると「アイドルとしてやりたいことは全部やったってくらいやり切った」といい、「長い間時間を過ごしてきたメンバーと、あんまり密着したことがないので、全員にハグしたいなという気持ちです。普段はそういうことをしないタイプなので、恥ずかしいんですけど、最後にできたらいいなと思います！」と笑顔を浮かべた。
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
