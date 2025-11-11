「どうした！大丈夫⁉」村上ショージ、涙を流す姿に反響！ 「アレはダメでした」「心がギューっと」
お笑いタレントの村上ショージさんは11月10日、自身のInstagramを更新。涙を流す姿を公開しました。
この投稿にファンからは、「感動しますね」「写真だけ見たら『どうした！大丈夫⁉』って焦りました」「ひとすじの涙！きれいですー！」「師匠が涙流すのは心がキレイだから」「子どもの動画は、本当心がギューっとなりますよね」「優しい涙はいくら流してもいいですね」「優しい師匠ますますファンになりました」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「ますますファンになりました」村上さんは「こんなに最近涙流した事あるだろうか？たまたま流れて来たインスタ見てたらサプライズでアメリカ兵が家族ならびに友達の前に やはり子どもが胸に飛び込んで来る動画はアレはダメでした」とつづり、泣いている自撮りショットを公開しました。両目から涙を流したリアルで等身大な表情が印象的で、温かい感性が伝わってきます。
