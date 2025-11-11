「これはどこ？」人気YouTuber、一般人夫との最新ショットに反響！ 「リアルプリンセス」の声
女性3人組YouTuber・ヘラヘラ三銃士のまりなさんは11月10日、自身のInstagramを更新。夫との最新ショットを公開しました。
【写真】まりな、一般人夫との最新ショットに反響！
この投稿にファンからは、「すてき過ぎる」「リアルプリンセス」「めっちゃきれい」「これはどこ？」「うっとり」「Mr.Dとの写真すてき」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「Mr.Dとの写真すてき」まりなさんは4枚の写真を投稿し、お祭りでの様子を公開しました。1枚目では、ランタンフェアの幻想的な景色が広がっており、思わず見とれてしまうショット。2枚目では、夫とのツーショットで、手をつないで見つめ合う姿がロマンチックです。
「豪華過ぎ」まりなさんは9月17日の投稿で、「8月30日結婚記念日2周年だった ご飯美味かったよね」とつづり、食事の様子や夫とのツーショットを公開。コメントでは、「おめでとう御座います あっという間にもう2周年」「豪華過ぎ うらやましい」「すてき」との声が寄せられています。まりなさんの今後の投稿も楽しみですね！
