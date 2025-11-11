タレントの菊地亜美さんが、自身のインスタグラムを更新。徳島の義実家へ帰省した際に第4回全国花火師競技大会「にし阿波の花火」を観覧したことを報告しました。



【写真を見る】【 菊地亜美 】徳島の義実家で「にし阿波の花火」を初体験「人生で初めて」の大迫力に感動





菊地さんは「義実家帰省して徳島のにし阿波の花火を観に行ってきたよ こんなに近くで花火を観たのは人生で初めて！！」と興奮気味に投稿。「大迫力で、圧巻でした」と感動を伝えています。









投稿によると、周囲が山に囲まれた地形のため花火が非常に鮮明に見えたことも感動ポイントだったようです。また、「東京の花火大会ではありえない量のテーブルとトイレの数！」と会場の広さにも驚いた様子。菊地さんは座りながら屋台の食べ物を楽しみ、熱燗も味わったと報告しています。





また、帰省の楽しみとして「徳島ラーメン」も挙げており、今回は二店舗で食べることができたと満足げ。





濃厚なスープについて「初めて食べた時、スープの原液？！なに？！ってくらい濃くてびっくりした」と振り返りつつも、「何回か食べていくうちにこの味がクセになって大好きに 初めて食べる人はびっくりするくらいの濃さ 笑 美味しいのよね〜」と愛着を示しました。

また、菊地さんは子どもと一緒に帰省していたようで、イカ焼きを手に子どもを抱きかかえた姿も投稿しています。







菊地さんは、2018年2月に一般人男性との結婚を発表。2020年8月に長女を出産。今年3月に次女を出産したことを公表しています。









この投稿に、「阿波の打ち上げ花火も綺麗で、徳島ラーメンも美味しそうですなぁ」「徳島ラーメン大好きです」「綺麗ですね。素敵な動画ありがとう」「徳島親善大使に推薦します」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】