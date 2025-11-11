NBA レイカーズ 121-111 ホーネッツ (日本時間11日、スペクトラム・センター)

八村塁選手が21得点の活躍で、チームの勝利に貢献しました。

この日、敵地の試合に臨んだレイカーズ。八村選手は、ルカ・ドンチッチ選手らと共に先発出場します。

前半は、第1クォーター(Q)残り4分49秒でドンチッチ選手のパスを受けてレイアップシュートを決めると、残り3分33秒には再びドンチッチ選手からボールを受け、豪快なダンクシュートをたたき込みます。

そして真価を発揮したのは第3Q。65-63と2点リードで始まると、八村選手は開始早々に難しい体勢からフィールドゴール(FG)を決めると、その後も残り8分13秒と残り7分6秒に3ポイント(P)シュートを決め、攻撃の核として躍動。この活躍でスコアは79-67とし、レイカーズは12点リードに成功します。

八村選手は、この第3Qでもう1本3PシュートとFGを決め、レイカーズの攻撃に勢いをつけます。このQが終わった時点で96-78と18点差。相手の倍以上の得点を重ね、流れを引き寄せました。

レイカーズは第4Qでは相手の勢いにおされますが、八村選手が2本のFGを記録するなど最後まで集中力を切らさず逃げ切り、2試合ぶりに勝利を挙げました。

八村選手はこの試合で合計21得点。3Pシュートは3/3と成功率100％、FGでも9/12と成功率75％で、持ち前の高い得点力を発揮しました。