中島健人、KAT-TUNラストライブ観覧 Hey! Say! JUMP高木雄也・Snow Manらとの貴重ショットに「エモすぎる」「感動」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】歌手・俳優の中島健人が11月10日、自身のInstagramを更新。KAT-TUNのラストライブ「Break the KAT-TUN」を観覧した様子を投稿し、反響が寄せられている。
【写真】中島健人、KAT-TUNラストライブ裏の感動ショット
3月31日をもって解散したKAT-TUN（亀梨和也・上田竜也・中丸雄一）が、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムにてラストライブ「Break the KAT-TUN」を開催。今回、中島は同ライブを観覧したことを報告し「KAT-TUNのDON’T U EVER STOPで人生変わりました。愛してます、KAT-TUN先輩。ありがとうございました。love」と敬意と感謝の言葉をつづった。
さらに「＃ジュニアマンションでも踊ったな」「＃亀梨くんとピンポンパンゲームしたなぁ」「＃僕はSHESAIDからファンになりました」「＃ウタワラで」「＃個人的にOURSTORY〜プロローグ〜という曲が大好き」などとKAT-TUNへの愛を表したハッシュタグも。そして「#最後はみんなでWEAREKATTUN」と紹介し、同じ場所でライブを観ていたSnow Manの佐久間大介・阿部亮平・宮舘涼太、Hey! Say! JUMPの高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）、河合郁人と手を繋いで高く掲げている写真も披露した。また、佐久間とライブの曲に合わせてノリノリで踊る動画なども公開している。
この投稿にファンからは「素敵な空間」「先輩後輩の繋がりに胸が熱くなる」「貴重ショットありがとう」「感動」「KAT-TUNへの愛に溢れてる」「感慨深い」「エモすぎる」と多くの反響が寄せられている。
なお、同公演には中島のほか、2010年7月にKATｰTUNを脱退した赤西仁が亀梨・上田・中丸との4ショットとともに参加を報告したほか、親交の深いNEWSの小山慶一郎などもライブの裏側を公開しており、話題を集めている。（modelpress編集部）
