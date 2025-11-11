IVEレイ、素肌映えるミニドレス姿に絶賛の声「お人形さんみたい」「ビジュ最強すぎる」
【モデルプレス＝2025/11/11】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が11月10日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、話題になっている。
【写真】21歳KPOP美女「異次元のスタイル」話題のミニドレス姿
レイは「＠harpersbazaarkorea」と記し、写真家のキム・ヒョンシク氏が撮影したファッション誌「ハーパーズ バザー コリア」のオフショットを公開。白い素肌が映えるベージュのレース素材のミニドレスをまとった写真などを複数枚投稿している。
この投稿にファンからは「女神」「お人形さんみたい」「ビジュ最強すぎる」「異次元のスタイル」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆レイ、白い素肌映えるミニドレス披露
◆レイのドレス姿が話題
