【モデルプレス＝2025/11/11】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が11月10日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、話題になっている。

◆レイ、白い素肌映えるミニドレス披露


レイは「＠harpersbazaarkorea」と記し、写真家のキム・ヒョンシク氏が撮影したファッション誌「ハーパーズ バザー コリア」のオフショットを公開。白い素肌が映えるベージュのレース素材のミニドレスをまとった写真などを複数枚投稿している。

◆レイのドレス姿が話題


この投稿にファンからは「女神」「お人形さんみたい」「ビジュ最強すぎる」「異次元のスタイル」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

