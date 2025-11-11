花澤香菜、新ヘアで雰囲気ガラリ「大人っぽい」「透明感あって素敵」と話題に
【モデルプレス＝2025/11/11】声優の花澤香菜が11月10日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題になっている。
【写真】36歳「鬼滅の刃」声優「大人っぽい」話題の新ヘア
花澤は「パーマかけたよ〜」とつづり、頭を左右に振った動画を公開。これまでの肩につく長さのレイヤーボブスタイルから一変し、短く切りそろえたボブヘアにパーマをかけた姿を披露している。
この投稿に「大人っぽい」「雰囲気変わる」「可愛すぎる」「パーマスタイル似合ってる」「透明感あって素敵」「お洒落」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳「鬼滅の刃」声優「大人っぽい」話題の新ヘア
◆花澤香菜、新ヘアスタイル披露
花澤は「パーマかけたよ〜」とつづり、頭を左右に振った動画を公開。これまでの肩につく長さのレイヤーボブスタイルから一変し、短く切りそろえたボブヘアにパーマをかけた姿を披露している。
◆花澤香菜のニューヘアに反響
この投稿に「大人っぽい」「雰囲気変わる」「可愛すぎる」「パーマスタイル似合ってる」「透明感あって素敵」「お洒落」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】