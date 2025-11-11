カージナルスからＦＡとなったマイルズ・マイコラス投手（３７）が、日本球界復帰を視野に入れていることがわかった。所属するエージェント「オクタゴン」のアラン・ニーロ代理人が１０日（日本時間１１日）、米国ネバダ州ラスベガスで行われるＧＭ会議の会場で明かした。

「彼は常々、日本球界に復帰するプランを語っており、今回が、そのチャンスとなるかもしれない。マイコラスは奥さん（ローレンさん）も日本が大好きという親日家だ。条件がそろえば、ＮＰＢも視野に入れた交渉を考えている」と話した。

マイコラスは３年在籍した巨人を退団し、２０１８年にカージナルズと２年契約でメジャー復帰。同球団で７シーズンプレーし、今月ＦＡとなった。日本で３１勝、メジャーで７２勝。日米通算１００勝を達成した今シーズン中には「いつかぜひ（日本に）戻りたい。日本でプレーしたことは最高の思い出のひとつ。年を重ねるごとに、東京での日々がいかに楽しかったかを思い出している」と、日本球界復帰への熱い思いを語っていた。

「３７歳という年齢は、メジャーでは長期契約が困難になってくる段階だが、彼は今季もローテーションを守り切り、３１試合に登板し、耐久性を証明した」とニーロ代理人。２３年シーズンには３４歳で大リーグ最多の３５試合に先発、２年連続２００イニング登板を達成し、タフネスぶりは健在だ。常々「最高のチームのひとつ」と惜しみない古巣・巨人愛を語る右腕であるだけに、その動向が注目される。