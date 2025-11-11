【喜多川海夢 生足バニーVer.】 受注期間：11月11日～2026年1月14日 2026年2月 発売予定 価格：33,000円

フリーイングは、フィギュア「喜多川海夢 生足バニーVer.」を2026年2月に発売する。受注期間は2026年1月14日まで。価格は33,000円。

本製品は、アニメ「その着せ替え人形は恋をする」より「喜多川海夢」のバニー姿を1/4スケールでフィギュア化したもの。2024年2月に発売された「喜多川海夢 バニーVer.」から網タイツを脱いだ生足姿となっている。

艶やかな黒のバニースーツと、伸びやかで美しい脚線が織りなすコントラストは、スケールフィギュアならではの魅力を存分に引き出す仕上がりで、明るく天真爛漫な彼女の表情、軽やかに広がる髪の造形、そして大スケールならではの存在感など、喜多川海夢の“素の可愛さ”が弾けるフィギュアに仕上がっている。

仕様：塗装済フィギュア スケール：1/4スケール サイズ：全高 約450mm

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会