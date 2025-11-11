【嫁姑関係】「おやすみ」未読スルーの翌朝。義母からLINE→「体調悪いの？」がしんどい理由【ママリ】

仕事に家事に育児にと時間に追われているママにとっては、スマホを見る時間もなかなかないものですよね。急ぎの用事や大事な連絡でなければ、返信は後回しにしてしまうこともあるのではないでしょうか。「義母が忙しいことを察してくれずに悩んでいる」という投稿者さん。義母とのLINEの最後に「おやすみなさい」と来たため、未読スルーしたといいます。しかし、翌日になって義母から心配のLINEが…。「忙しいと察してほしい」と思ってしまう自分は心がせまいのかと感じてしまったそうです。義母との付き合い方についての悩みをご紹介します。

ちょっと返信がないだけで心配する義母

昨晩来ていたの義母からのLINEの語尾が「おやすみなさい」だったので、今日一日忙しく返信してなかったのですが、[既読もつけてない]先程

「娘ちゃんの体調悪いんでしょうか？大丈夫ですか？」と来ていて…心配してくれるのはありがたいんですが、正直毎日忙しくてLINE返せないこともあると察してほしくて😭わたしの心が狭いのでしょうか？ 出典：

「おやすみなさい」という義母からのメッセージに対し、返信せずにそのままにしたという投稿者さん。



要件は済んだのだし、やりとりは終わったと判断したのでしょうね。スタンプでもいいから、何かしら送っていれば良かったのかもしれませんが、一日返信がないだけで「大丈夫？」と心配されるのは過干渉に感じてしまいますね。

義母への対処にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

わたしなら遠回しにあなたみたいにヒマじゃないのよって伝えます。笑

すみません、家事育児してたら携帯見るヒマなくって～！普段からあんまりライン見ないので急ぎの時は電話してくださいね👏とか言います。笑 出典：

本当義母ってあなたも母親で嫁時代あったんですよね？と思うくらい嫁に気はつかわないし、厚かましいしなんなんですかね？💦

私も下の子生まれて毎日忙しすぎてみてね更新できてなかったら旦那の方に最近みてね更新してないね？みたいなLINEよこしてて

忙しいって考えたらわからないかな？？？って相当イラつきました😂 出典：

義母に対してハッキリと「忙しいので」と伝えるのははばかりますが、「携帯を見るヒマがなくて」と言うのは、さり気なくて良さそうですね。ダラダラとLINEをしたくないという時には、電話にしてもらうと言うのも一つの方法ですね。



義母にも子育てで苦労した時代があったはずです。時間がたつと忘れてしまうのかもしれませんね。



どうしても忙しさを理解してもらえないようであれば「私はLINEの返信が遅いので、急ぎの用は夫にお願いします」と伝えてみても良いのかもしれません。無理に返信する必要はないですし、何を言われても「返信が遅いので」と突き通すのがいいのではないでしょうか。

