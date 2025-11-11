平野ノラ、4歳長女のバラエティ豊かなヘアアイテムを紹介「カワイイー」「この収納良さげですね」 ヘアアレンジも披露
お笑いタレントの平野ノラ（47）が10日、自身のSNSを更新。長女（4／愛称：バブ子）のために用意したヘアアクセサリーコレクションを公開した。
【写真】「カワイイー」「この収納良さげですね」平野ノラが披露した、4歳長女のバラエティ豊富なヘアアイテム＆収納
平野は「ずっーとやろうと思ってたこと。バブ子のヘアアイテムの断捨離 そして、収納！やっぱり見やすくて使いやすくなりました」とつづり、“壁かけスタイル”などに変更した収納やカラーや形などのバリエーションに富んだヘアアイテムを披露。
また「止まらない娘のヘアアイテムとワンパターンなヘアアレンジだけど毎日しあわせタイム」と、ピンクのリボンやふわもこヘアゴムを使った長女のアレンジヘア姿も紹介した。
コメント欄には「わぁ〜ヘアアイテムがいっぱい バブ子ちゃんも毎日いろんなヘアアレンジして貰ってうれしいでしょうね〜 とっても可愛い」「素敵なアイテムですね」「バブ子ちゃん、カワイイー」「この収納良さげですね」「幼い今だからこそ付けられるアイテム満載で可愛いですね！」「どこに売ってますかー？」など、称賛と共感の声が寄せられている。
【写真】「カワイイー」「この収納良さげですね」平野ノラが披露した、4歳長女のバラエティ豊富なヘアアイテム＆収納
平野は「ずっーとやろうと思ってたこと。バブ子のヘアアイテムの断捨離 そして、収納！やっぱり見やすくて使いやすくなりました」とつづり、“壁かけスタイル”などに変更した収納やカラーや形などのバリエーションに富んだヘアアイテムを披露。
コメント欄には「わぁ〜ヘアアイテムがいっぱい バブ子ちゃんも毎日いろんなヘアアレンジして貰ってうれしいでしょうね〜 とっても可愛い」「素敵なアイテムですね」「バブ子ちゃん、カワイイー」「この収納良さげですね」「幼い今だからこそ付けられるアイテム満載で可愛いですね！」「どこに売ってますかー？」など、称賛と共感の声が寄せられている。