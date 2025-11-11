キキ＆ララ、東京タワーでクリスマスイルミネーション 11・17から期間限定で開催【詳細】
サンリオは11日、リトルツインスターズ（キキ＆ララ）の新イベント「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」を、東京タワーにて17日から12月25日までの期間限定で開催すると発表した。
【画像】「キキ＆ララ」からのメッセージカード（一覧）
リトルツインスターズ50周年を記念したイベントで、アニバーサリーイヤーの最後にキキ＆ララが感謝を伝えるため、東京タワーの正面玄関前広場をイルミネーションで彩る。
「Tower GARDEN」エリアにはピンクと水色のキキ＆ララカラーの光が幻想的な、高さ約10メートルの「LITTLE TOKYO TOWER」が登場。柔らかな光に包まれた空間でキキ＆ララと写真が撮れるフォトスポットが展開される。
また午後4時以降は、キキ＆ララの楽曲「Twinkle My Dear...☆」にのせて、ライティングショーも実施する。「Twinkle GARDEN」のエリアは、4万3000個のライトを吊り下げたフォトジェニックな空間で、ピンクと水色に輝く光と、リボンのオーナメントがかわいいホワイトツリーが広がり、キキ＆ララの色とりどりの星空の世界を演出する。
東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」では、12月1日から12月25日までの期間、POPUPイベント「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」を開催する。キキ＆ララがファンにありがとうを伝えるために、たくさんのコンテンツが準備されている。会場内ではリトルツインスターズの50年の軌跡をたどることができたり、キキ&ララからの感謝のメッセージが散りばめられていたりと、心があたたまるイベントとなっている。
■イベント開催概要
●東京タワー正面玄関前広場
「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」
開催期間：2025年11月17日(月)〜12月25日(木)
点灯時間：9：00〜23：00
※16：00からは15分毎に、約5分間のクリスマスツリーライティングショーを展開。最終回は22：30
●東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」POPUPイベント
「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」
開催期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)
営業時間：10：00〜19：00
入場料 ：無料
