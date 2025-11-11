日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「大老」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし！

怒りを爆発させた定信

前回の「べらぼう」では、大老になれるものと考えてロシアとの交渉をまとめた老中・松平定信が、結果的に将軍・徳川家斉や一橋治済らの罠にはまり、失脚へと追い込まれる場面が描かれました。

血走った眼で「地獄へ落ちるがよい！」と言い放った定信の迫力に圧倒された一方、この先のドラマの展開がまったく読めず、一視聴者としては楽しみな限りです。

あらためて同回を見てみると、前半での榎木孝明さん演じる徳川宗睦と定信のやりとりの中で「大老に就任するのは井伊、土井、酒井、堀田の四家に限られる」といった説明が出てきました。

歴史を勉強する者としては、この表現がどうにも落ち着きません。なんだか違和感があります。今回は、その違和感を言語化するとどうなるか、チャレンジしてみます。

大老と管領の違い

室町幕府の職制に「管領（かんれい）」があります。将軍を輔佐して、軍事と政治の統轄に当たる、もっとも重い地位です。



これについては「管領に就任するのは斯波、畠山、細川の三家に限られる」と説明し、違和感はありません。

大老と管領。どちらも幕閣で最高のポジションであることは変わらないのに、何が違うのか。

まず、管領は常に一名がその任にあります。

これに対して大老は、律令が定める太政大臣と同じく「則闕の官（そっけつのかん）」です。

「その人にあらずんば則ち闕けよ」適任者がいないなら、あいたままにしておけ、という性格の職位です。

大老も「則闕の官」

教科書を開くと人臣で初めて摂政になったのは藤原良房とありますが、彼は律令制が施行された後、正規に太政大臣に任じた初めての人でもあります（斉衡4年（857年）のことそれ以前に恵美押勝と道鏡が異なるかたちで就任していた）。

言葉を換えると、良房以前の90年間は、太政大臣はあきポストだったのです。

大老もまた、「則闕の官」です。

将軍を扶けて政務を行う江戸幕府の責任者は、あくまでも老中です。大老ではありません。大老はいなくても困らない、臨時の名誉職的なポストなのです。

具体的にいうと、以前この連載でも紹介した「評定所」への出勤といった日常業務は免除（疎外ともいえる）されています。

「大老の家」と「実力派の大老」

この説明にぴったり当てはまるのが井伊家の大老です。

井伊家は直孝、直澄、直興、直該（直興改め）直幸、直亮、直弼と6人の大老を輩出しています。まさに「大老の家」です。

彼らの特徴は老中以下の要職に就いて苦労を重ねていないこと。家柄を根拠としてポンと大老に就任しています。そのため、直弼を例外として、老練な老中を超えるような権力を持ちませんでした。

家柄が、という説明がそぐわないのが土井と堀田です。

この二家の場合は「大老の家」として定着していたわけではなく、土井利勝・堀田正俊という、強権を掌握した「個人」が出現したのです。

老中を経験し、権力を確保し、他の老中以下との力関係をハッキリさせるために、彼らは一つ上の大老にのし上がった。つまり実力派の大老です。

彼らのあとに、土井と堀田からは大老は出ていません。

定信が大老になれなかった理由は…

悩ましいのが、酒井です。

この家からは忠世、忠勝、忠清、忠績という4名が大老に就任していますが、みな老中経験者。

政治実績を積んで、より高みを目指そうか。うまい具合に一族に大老になっている者もいるしな。というように、井伊パターンと土井・堀田パターンのハイブリッドと見るべき人々です。実力もあるし、家柄も申し分ない。

松平定信が大老を目指したのなら、それは土井利勝、堀田正俊パターンになります。決して前例がないことではないのです。

となると、彼が大老になれなかったのは、家柄に問題があったからではありません。周囲に文句を言わせぬだけの実力が足りなかったため、ということにならざるを得ない。

もっとも、このときの「実力」の意味する内容が、誰もが評価できる行政実績を蓄積することではなく、陰湿な人間関係を泳ぎ切ることだった、という点が定信の苦悩に直結していたのかもしれませんが。