¡¡ºòÇ¯¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î»ö¼Âº§¤äÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿31ºÐÇÐÍ¥¤Îà¾Ð´é2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀè·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏµÜÂôÉ¹µû¡£28Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡¢½÷Í¥¤Î´ß°æ¤æ¤¤Î¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò³°¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¥¿¥¥·¡¼¥É¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯É¹µû¤¯¤ó¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤ËµÜÂô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢½÷Í¥¤Î¹õÅç·ëºÚ(²Æì¸©½Ð¿È)¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤äÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿µÜÂô¤ÎÉã¤Ï¡ÖTHE BOOM¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÂôÏÂ»Ë¡£¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤º¢¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£