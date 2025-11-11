àÄ¶¥ì¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼á¤«¤éà¾²¤Ç¿©»öáÅ¾ÍîÈ¾À¸¤Î¾×·â¡Ä38ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤ÎÍÄ¾¯´ü¼Ì¿¿¤Ë¡Ö½ñÀÒ²½½ÐÍè¤½¤¦¡×¡ÖÇÈÍðËü¾æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸ÍÅÄ¤ì¤¤(38)¤¬Ä¶¥ì¥¢¤Ê¼Ö¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤ÎàÅ¾Íî¿ÍÀ¸á¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÄÅÁÀâ¤Î¤ï¤¿¤·¤Î¤ª¾îÍÍ»þÂå¤Î¤ª¼Ì¿¿ºÜ¤»¤È¤¯¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍÌ¾¤ÊÊÆ¹ñÀ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¦¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿ÍÄ¤¤»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç°ì²È¤¬ÌëÆ¨¤²¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾²¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö»Ð¤Î¾Ð´é¤ÈÈ±¤Î±ð¤¬¸«»ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À°é¤Á¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç»ÑÀª¤À¤±¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¸ÍÅÄ»ÐËå¤Ï¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¡¤È¤Æ¤âí÷¤·¤¯°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½ñÀÒ²½½ÐÍè¤½¤¦¤ÊÊª¸ì¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´¶ìÏ«¤¬¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿ÈþËÆ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÇÈÍðËü¾æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¸ÍÅÄ¤Ï2009Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥â¥Ð¥²¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê'09¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£23Ç¯9·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£