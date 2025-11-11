身長154cmで最長飛距離は328ヤード！ ドラコンプロの鈴木真緒が7回連続のタイトル防衛、軽量級では無敵のチャンプに！
ドラコンプロの鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。11月9日に鹿児島県の三豊ゴルフクラブで開催された「ドラコンプロタイトルマッチ2025 Season.2」で、女子−58kg級のチャンピオンを防衛したことを発表した。
身長154センチで最長328ヤード！ 鈴木真緒のぶっ飛びスイング
「今回で、階級変化前から7回目連続のチャンピオンになります！！ まだまだ連勝記録を伸ばし防衛し続けます」と嬉しそうに報告すると今後の意気込みを記した。そして試合ではセコンドとして的確なアドバイスをくれた松谷伸次JPDA（日本プロドラコン協会）代表理事や、いつも一緒に行動してくれるドラコンプロの南出仁寛、今泉健太郎、嘉数舞美に感謝した。大会において女子選手は体重別に3つの階級に分かれている。軽量級の鈴木だが無差別級、−65kg級にも挑戦。しかし残念ながらこちらは予選落ちだった。「次こそは他の階級にも出場できるように調整していきます」と新たな目標を設定していた。大会当日は朝から大雨だったそうだが、自分の対戦の時は強いアゲインストだったものの、ほとんど雨の影響を受けることは無かったと振り返る。そして「今回も防衛することが出来たのは、いつも応援やサポートをしてくださる皆様のおかげです！！！」「いつも応援、本当にありがとうございます！とても力になっております！！」「まだまだ皆様の応援や期待に応えられるよう精進してまいります。引き続きの応援、宜しくお願い致します！」と感謝の言葉が尽きることは無かった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
