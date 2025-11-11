『ディズニー・クリスマス』開催 巨大ツリーや新デコレーション登場でパーク全体がホリデームードに
東京ディズニーランド（TDL）と東京ディズニーシー（TDS）では、11日から12月25日までスペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』を開催している。期間中は、両パークをはじめ、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでもクリスマス限定のプログラムを展開し、東京ディズニーリゾート全体でホリデーシーズンを盛り上げている。
【写真全89枚】10年ぶり新パレード！ TDL『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』
TDLのエントランスでまず目に入るのは、ミッキーマウスをかたどった花壇。クリスマスシーズン限定で、赤いサンタ帽をかぶった“ミッキーサンタ花壇”となり、ゲストを温かく出迎える。
ワールドバザールの中央には、高さ約15メートルの巨大なクリスマスツリーが登場。あたたかな光に包まれたツリーをはじめ、クリスマスの妖精“リルリンリン”のオーナメントやガーランド、リースなど、華やかな装飾がパーク全体を彩る。
さらに、シンデレラ城前には今年初登場となる、パレード『トイズ・ワンダラス・クリスマス！』をモチーフにしたデコレーションが設置されている。子どもから大人までが楽しめる、クリスマス一色のパークの様子を撮影できるフォトスポットとして注目を集めている。
TDSでは、アメリカンウォーターフロントに高さ約15メートルのクリスマスツリーが登場。夜には幻想的な光に包まれ、ロマンチックな雰囲気を演出する。
ウォーターフロントパークやメディテレーニアンハーバーも華やかな装飾やイルミネーションで彩られ、クリスマスムード一色に。ケープコッドには、ダッフィー＆フレンズのオーナメントが飾られたツリーが登場し、かわいらしい雰囲気でゲストを楽しませている。
