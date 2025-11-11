11日（火）は北海道は積雪増加。夜は冷え込み、東京は翌朝にかけて今季1番の寒さに。

＜11日（火）の天気＞

北日本では冬型の気圧配置が続き、東日本や西日本は大陸から張り出す高気圧に覆われています。午後も北海道〜北陸にかけての日本海側で雨や雪が続く見込みです。北海道や東北北部の山沿い・内陸では積雪が増えそうです。

関東〜九州ではおだやかに晴れるでしょう。関東では前日のような通り雨の心配はなさそうです。一方、前線が停滞する沖縄や、湿った空気が流れ込む奄美で激しい雨が降る見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

北海道や東北北部は風冷えになるでしょう。東日本や西日本は朝との気温差が10℃前後ありそうです。

札幌 5℃（-4）

仙台 14℃（-1）

新潟 14℃（-1）

東京 17℃（-4）

名古屋 18℃（±0）

大阪 19℃（±0）

鳥取 17℃（±0）

高知 21℃（±0）

福岡 18℃（-1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

晴れる日が多いですが、13日（木）は太平洋側を中心に雨が降る見込みです。16日（日）にかけて、朝は10℃前後、昼間は20℃前後の日が多いでしょう。沖縄は前線と台風26号の湿った空気の影響で、週末にかけて長引く大雨に注意が必要です。

■北日本・東日本12日（水）は北日本も晴れますが、その後も周期的に雨や雪が降る見込みです。関東や東海は日差しの届く日が多いでしょう。長野では朝晩は降れば雪になるような冷え込みが続きそうです。来週は強い寒気が入って、一気に寒さが厳しくなりそうです。