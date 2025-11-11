¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û·ª¸¶ÎÍÌð¤¬ÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤ë¡¡º£µ¨¤Ï¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â9¡¦10·î¤Î·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¯
¥×¥íÌîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï11Æü¡¢·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤¬±¦Âè5¹øÄÇÀçÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¡¢·ÐÄÇµÝ´ÖÅªÁ´Æâ»ë¶À²¼ÄÇ´ÖÈÄÅ¦½Ð½Ñ¤ò¼õ¤±Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»Éüµ¢¤Ï2¡¢3¥ö·î¸å¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
·ª¸¶Áª¼ê¤Ïº£µ¨¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¼éÈ÷¤ÎºÝ¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·Éé½ý¡£¤½¤Î¸å4·î17Æü¤Ëº£µ¨½é¤á¤Æ1·³¤Ø¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á7·î3Æü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤à¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬80»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.267¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.373¡¢ÆóÎÝÂÇ8¡¢»°ÎÝÂÇ2¡¢ËÜÎÝÂÇ2¡¢16ÂÇÅÀ¤È¾õÂÖ¤ò¤¢¤²¡¢9¡¦10·îÅÙ¤ÎÂç¼ùÀ¸Ì¿·î´ÖMVP¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£