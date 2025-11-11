歌手の浜崎あゆみ（47）が、自宅に飾った巨大なクリスマスツリーを披露し、ツリーに対する息子たちの反応の違いについて明かした。

【映像】浜崎あゆみの自宅の巨大クリスマスツリーと息子たち

これまでもInstagramで、2人の息子との七五三ショットや、子どもたちのために作った朝ごはんなど、母親の顔を見せてきた浜崎。

息子たちが自宅の巨大クリスマスツリーをながめる様子に反響

2025年11月9日の更新では、2つ並んだ巨大なクリスマスツリーを自宅に設置し、それをながめる息子たちの姿を公開。「自宅にこれが出現すると猛スケジュールへの合図。1月1日までノンストップです、と思ったら、1月はマカオ公演もあるのだ。やったれやったれーーー。」とコメントしている。

また、ハッシュタグでは「#このたった一枚から伝わる #兄弟の性格の違い #静かに見上げる兄 #いじり倒す弟」と、兄弟の性格の違いについても明かしている。

この投稿には、「あゆちゃん宅のクリスマスツリーステキ」「男の子2人でもこんなに性格が違うんだね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）