パリ市内の拘置所から釈放されて自宅に戻ったサルコジ元大統領＝10日/Yves Herman/Reuters

パリ（CNN）フランス・パリの裁判所は10日、大統領選の資金に絡んで有罪判決を受けて刑務所に収監されていたニコラ・サルコジ元大統領の釈放を認める決定を下した。CNN提携局BFMTVが報じた。

サルコジ氏は、2007年の大統領選をめぐり、リビアから資金提供を受ける計画に関与したとして有罪判決を受けていた。見返りとして外交上の便宜を図ったとされる。

サルコジ氏は釈放後、SNSへの投稿で、「支援」や「擁護」をしてくれたすべての人々に謝意を示し、今後の控訴審では「真実が勝利する」と述べた。

サルコジ氏は10日午前にオンラインで出廷し、収監中の20日間を「非常に苦しかった」と語った。刑務所の職員については「この悪夢を耐えられるものにした並外れた人間性」を持っていたと敬意を示した。

仏誌ル・ポワンによると、サルコジ氏は他の受刑者が食事につばを吐くことを恐れ、収監中はヨーグルトしか口にしなかったという。

検察は、サルコジ氏について、司法の管理下で釈放し、接触相手を制限するよう求めた。

裁判所は、サルコジ氏にフランス国外への出国を禁じた。また、事件関係者や、10月にサルコジ氏を訪ねたダルマナン法相との接触も禁止した。ダルマナン法相とサルコジ氏との面会に対しては批判の声が出ていた。

サルコジ氏は、控訴を待つ間、パリのサンテ刑務所の独房または「VIP棟」で過ごすとみられていた。BFMTVによれば、政治家や元警官、極右組織やイスラム過激派の関係者など、安全上の懸念から、一般の受刑者と一緒に収容するのが不適切と判断された人物のために容易されている。

独房には、金属製のベッドとマットレス、小机、冷蔵庫、調理用コンロ、テレビ、シャワー、トイレ、洗面台、限られた番号にのみ通話できる固定電話が備え付けられている。