お笑いタレントのスギちゃんが１１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。スマホのバーチャルアシスタントのＳｉｒｉに拒絶されたことを明かした。

Ｓｉｒｉといえば「ヘイ、Ｓｉｒｉ！」と呼びかけ、質問すれば、何らかの回答をしてくれるものだが、スギちゃんによれば「ボーッとして気づいたらＳｉｒｉが すいません、それは出来ませんって言ってきてたぜぇ」と意外な反応があったという。

これにスギちゃんは「ん？ ボーッとしてる時に俺は何をＳｉｒｉに頼んでしまったんだぜぇ ほぼ、なんでもできるＳｉｒｉに 出来ませんと言わせてしまった 俺は何を言ったんだぜぇーーーー」と何をリクエストしたのか覚えていなかったらしく、頭を抱えているようだ。

フォロワーからは「Ｓｉｒｉに『さっき何を頼んだ？』って聞いてみるといいぜぇ」「紅白の司会を願った」などといった声が寄せられている。

バーチャルアシスタントとは、個人のタスクまたはサービスを実行できるソフトウェアエージェント。広義のＡＩ技術を使用するため、しばしばＡＩアシスタント、あるいは単にＡＩと呼ばれる。