Perfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¡Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤ÈÅÅ·âº§¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¡×¤Îà¤¢¡Á¤Á¤ã¤óá¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Â£å£ó£ô¡¡£Æ£ò£é£å£î£ä¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¡¢£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡££±£°Âå¤Î»ä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢À¾ÏÆ°½¹á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â»Å»ö¤â²¿¤â¤«¤â¤¬à»äá¤ò¹çÀ®¤¹¤ë°ìÉô¤ÇÎ¢¤âÉ½¤â¤Ê¤¯Á´¤Æ¤¬»ä¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤â¡¢»ä¼«¿È¤ò¡ô¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ô£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¡¡¡ô²Î¼ê¡¡¡ô£ó£é£î£ç£å£ò¡¡¡ô¥À¥ó¥¹¡¡¡ô£³¿ÍÁÈ¡¡¡ô¹Åç¡¡¡ô¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¡¡ô¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡¡¡ôÌÀ¤ë¤¤¡¡¡ôÎ¹¡¡¡ô¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¡¡ôÈþÍÆ¡¡¡ô£è£å£á£ì£ô£è£ù¡¡¡ô½÷À¡¡¡ô²ÈÂ²¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹Ô¤¯Ëö¡¢¡ô¤ªÊì¤µ¤ó¡¡¡ô¥Þ¥Þ¡¡¡ô»Ò¶¡¡¡¡ô£â£á£â£ù¤¬»ä¤ò¤«¤¿¤É¤ë°ìÉô¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ï¡¼¥É¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤òÀâÌÀ¡£
¡Ö»ä¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¤¤í¤ó¤ÊÎÉ¤¥ï¡¼¥É¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÁý¤¨¤Æ±ü¿¼¤¤°¦¿¼¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¡Ö»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤È¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤òÂç¤¤¯¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤â¤·¤â¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡ô¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ï²¿¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡©¡¡¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£