

文化放送は、江戸の文化と暮らしを学ぶ特別番組「なべやき屋キンレイ謹製『秋の夜長に染みる江戸の噺』」を11月14日（金）午後7時00分より放送する。

2024年11月、2025年2月に続き、3回目の放送となる「なべやき屋キンレイ謹製」の特別番組。今回は架空の小料理屋「かもめ亭」を舞台に、『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』のパーソナリティで落語家の春風亭一蔵と、伝統芸能研究家・重藤暁が常連客、文化放送・水谷加奈アナウンサーが女将となり、3人のゲストを迎えて、江戸の食文化や暮らしを、伝統芸能とともに楽しく紐解く。

1人目のゲスト・俗曲師の檜山うめ吉氏は三味線と唄で、江戸の食の世界をめぐる。2人目のゲストには、江戸声色の芸人・わたらい良氏を迎え、行商人たちが集まる江戸の風景を、わたらい氏の声で届ける。

そして、3人目のゲスト・日本の食文化を研究されている東京家政学院大学名誉教授の江原絢子氏は、江戸時代の調味料や出汁のお話など、江戸の食文化について紹介。

江戸の知恵と味わいが心に染みる1時間を送る。

株式会社キンレイが日本の伝統文化啓発を目指す「キンレイ心染プロジェクト」とのコラボとなるこの番組は、心染プロジェクトが発行していた情報誌「心染通信」（https://krspj.net/magazine/）を元に制作。今後、Podcastでも配信されるほか、教育機関等でも利用ができるようになる予定。お問い合わせは、yose@joqr.netまで。

今後も文化放送では「キンレイ心染プロジェクト」とともに、和食や落語など、日本の伝統文化を発信する企画を予定している。

＜キンレイ心染プロジェクトについて＞

日本の食文化を大切にしたいと考える株式会社キンレイと、落語研究会に所属する大学生との融合を図り、日本の伝統文化を啓発することを目指すプロジェクト。「心染(しんせん)」には、“人々の心に染みる本物の味と文化”を多くの方々に伝えたいという想いと、美味しさをお届けする冷凍技術の“新鮮”の意味が込められている。プロジェクト公式サイト（ https://krspj.net/ ）

【特別番組概要】

■番組名：「なべやき屋キンレイ謹製 『秋の夜長に染みる江戸の噺』」

■放送日時：2025年11月14日（金）午後7時00分～8時00分

■出演：

春風亭一蔵（落語家）、重藤暁（伝統芸能研究家）、水谷加奈（文化放送アナウンサー）

檜山うめ吉（俗曲師）・わたらい良（江戸売り声）・江原絢子（東京家政学院大学名誉教授）