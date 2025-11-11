JVCケンウッドは、ビクターブランドより、長時間でも快適に装着できるというオンイヤータイプのワイヤレスヘッドフォン「HA-S60W」を11月下旬に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は6,930円前後。カラーはブラック、ベージュ、カーキ、ホワイト。

Bluetoothに対応したヘッドフォンは、手軽に音楽や動画を楽しめるため、さまざまなシーンで活用されている。特にヘッドバンド型は“身に着けるファッションアイテム”としても注目されており、その市場が拡大しているという。

「HA-S60W」(ベージュ)

「HA-S60W」(カーキ)

そこでHA-S60Wでは、ファッションとコーディネートとしやすいスモーキーカラーを採用。スキントーンにも合いやすいベージュとカーキ、落ち着いたホワイトとブラックの4色を展開する。

本体は149gと軽量で、ミニマルなデザインを採用したことから、持ち運びやすく「日常のさまざまなシーンで気軽に音楽や動画の視聴が楽しめる」とのこと。

「HA-S60W」(ブラック)

「HA-S60W」(ホワイト)

イヤーパッドにはウレタン素材を使用。体温により耳に柔らかくフィットするため、長時間装着しても快適にリスニングを楽しめる。ヘッドバンドは側圧を軽減した設計で快適性を高めた。

音質面では、高音質ネオジムを使った30mm径のドライバーユニットを搭載。「低音と高音のメリハリが感じられるパワフルでバランスの取れたサウンドを実現」している。

FLAT／BASS／CLEAR／DYNAMIC／VOCALの5つのサウンドモードを備え、気分やコンテンツに合わせて切り替えられる。

バッテリー駆動時間は最大50時間。充電時間は約2.5時間。Bluetooth 5.4準拠で、コーデックはSBCとAACをサポートする。

スマートフォンアプリ「Victor Headphones」に対応し、カスタムサウンドモードの登録(1件)や、キー割り当てのカスタマイズなどが可能。

2台の機器に同時接続できるマルチポイント接続や、フラットに折りたためるスイーベル機構を搭載。着脱式のヘッドフォンケーブルが付属しており、有線接続でも使用できる。

公式オンラインストアでは、発売記念キャンペーンとして、HA-S60Wを10％ OFFで購入できるクーポンを配布している。商品をカートに入れた後、注文手続き画面で使用するクーポンを選択することで割引が適用される。クーポン利用期限は12月21日23時59分まで。